Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonuçla üst üste 3. beraberliği aldı.

Karadeniz derbisinde Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 sona erdi.

TARIK ÇETİN PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Rizespor kalecisi Tarık Çetin'in performansıyla öne çıktığı mücadelede Trabzonspor golü bulamadı. Maçın ikinci devresinde tempo bir hayli düşerken iki takım da birer puana razı oldu.

VITOR HUGO'YA KIRMIZI ÇIKTI

Trabzonspor'da Vitor Hugo, Michalak'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Rizespor 10 kişi kalan rakibi karşısında baskıyı iyice artırdı. Uzatmaların ilk dakikasında Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Uzaklardan Djokovic'in sert şutunda top üst direğe takıldı ve mücadele 0-0 sona erdi.