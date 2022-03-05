Karadeniz derbisi nefes kesti! Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yenerek ateş hattından çıktı
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Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Bülent Korkmaz döneminde çıktığı 2. maçtan da mağlubiyetle ayrılan Rizespor 19. sırada kalırken, düşme hattında kritik 3 puanı hanesine yazdıran Giresunspor, 15. sıraya yükseldi.
Çaykur Rizespor ile Giresunspor, Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi Giresunspor 2-1 kazandı.
GİRESUNSPOR GERİDEN GELDİ
Karşılaşmada Çaykur Rizespor, 14. dakikada Pohjanpalo'yla öne geçerken, Giresunspor 45+3. dakikada Chiquinho ve 48. dakikada Traore'nin golleriyle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla Bülent Korkmaz yönetiminde 2. maçından da mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor, 19. sırada kaldı. Giresunspor ateş hattından kurtularak 15. sıraya yükseldi.
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