Karadeniz derbisi nefes kesti! Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yenerek ateş hattından çıktı

Çaykur Rizespor ile Giresunspor, Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi Giresunspor 2-1 kazandı.

GİRESUNSPOR GERİDEN GELDİ

Karşılaşmada Çaykur Rizespor, 14. dakikada Pohjanpalo'yla öne geçerken, Giresunspor 45+3. dakikada Chiquinho ve 48. dakikada Traore'nin golleriyle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla Bülent Korkmaz yönetiminde 2. maçından da mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor, 19. sırada kaldı. Giresunspor ateş hattından kurtularak 15. sıraya yükseldi.

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