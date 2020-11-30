Karacabey'de Fenerbahçe maçı heyecanı
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Karacabey'de Fenerbahçe maçı heyecanı

30.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:58
Karacabey'de Fenerbahçe maçı heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile rakip olan Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Karacabey Belediyespor'da karşılaşma heyecanla bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile rakip olan Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Karacabey Belediyespor'da karşılaşma heyecanla bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u deplasmanda penaltılar sonucu eledikten sonra 5'inci turda Fenerbahçe ile eşleşen Karacabey Belediyespor'da büyük heyecan yaşanıyor. Tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Karacabey ekibinin mücadelesi için kentte nefesler tutulurken, Belediyespor Onursal Başkanı ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da zorlu maç öncesi takıma başarılar diledi.

Karacabey'in dünyaca ünlü harasında açıklamalarda bulunan Başkan Özkan, takıma olan güvenini ve inancını vurguladı. Özkan, "Kentimizin gururu Küheylanlarımıza, her zaman olduğu gibi bu maçta da inancımız ve güvenimiz tam. Karacabey'in simgesi olan atların yani diğer ifadeyle küheylanların, Karacabey Belediyespor taraftarı tarafından da kabul görmesi isabetli oldu. Biz de Küheylanlarımıza başarılar diliyoruz. Tüm Türkiye'nin takip edeceği müsabakada, Karacabey'imizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Karacabey'e gönül veren herkesi takımımıza destek olmaya bekliyoruz. Tensip buyururlarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da maçı izlemeye davet ediyoruz" dedi.Başkan Ali Özkan ayrıca, bugüne kadar kendilerine büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu da aynı şekilde maça davet etti.

Türkiye Kupası müsabakasının, 15-16-17 Aralık tarihlerinden birinde oynanması bekleniyor.

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Karacabey'de Fenerbahçe maçı heyecanı
Karacabey'de Fenerbahçe maçı heyecanı
Karacabey'de Fenerbahçe maçı heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN

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