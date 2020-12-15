Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Fenerbahçe karşısında elimizden geleni yapacağız

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın oynayacağı Fenerbahçe maçını bekliyor.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladıklarını ve maç saatini beklediklerini belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Beklediğimiz gün geldi. Yarın saat 21.00'da Ülker Stadyumu'nda Türkiye 5. Tur müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Karacabey olarak bu maça hazırız. Heyecanlıyız. Karacabey Belediyespor olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Turu gördüğümüz için gururluyuz. Yarın ki maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı" dedi.Türkiye'deki tüm futbolseverlere güzel bir maç izletmek istediklerini kaydeden Başkan Ülker, "Biz elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ile biz rakip olamayız. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak, centilmence, heyecanla ve umutla bu maçı tamamlamak istiyoruz. Biz de Fenerbahçe'yi eleyebiliriz. Farklı da yenilebiliriz. Ama maç biter, bu maç orada kalır. Bizim için de bir gurur olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN