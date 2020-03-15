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Hasan Kaya, Karacabey, Ceyhun, Kelkit, Spor

Karacabey Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Abdullah Volkan (xx), Ferhat Dalgıç (xx), Muhammet Munir Dadı (xx)KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hasan Kaya (xxx) - Hasan Güleryüz (xx), Sergen (xxx), Sefa (xxx) (Dk.90 Berk), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.

15.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:05
Karacabey Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Abdullah Volkan (xx), Ferhat Dalgıç (xx), Muhammet Munir Dadı (xx)KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hasan Kaya (xxx) - Hasan Güleryüz (xx), Sergen (xxx), Sefa (xxx) (Dk.90 Berk), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.90 Ahmet), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx) (Dk.26 Said)1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ceyhun (x) - Alparslan (x), Emre (xx) (Dk.73 Tayfun Keskinoğlu), Hamza (xx), Ensar (x) (Dk.46 Tayfun Çulha), Tufan (x) (Dk.59 Hayri), Erkan (xx), Enes (xx), Mert (x), Adem (x), Halil (x)GOL: Dk.10 Abuzer (Karacabey Belediye Spor)SARI KARTLAR: Muhammet, Sergen (Karacabey Belediye Spor) Tufan, Alparslan, Hamza, Mert, Tayfun Keskinoğlu (1954 Kelkit Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediye Spor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'u Abuzer'in 10'uncu dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 64'e yükseltirken, 1954 Kelkit Belediyespor 40 puanda kaldı.1'nci dakikada Abuzer'in vuruşunda kaleci Ceyhun topa müdahale ederek kaleye giden topu ceza sahasına çeldi.10'uncu dakikada Abuzer ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.45'inci dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Enes'in kafa vuruşu sonucu top auta çıktı.53'üncü dakikada İlyas'ın kullandığı korner vuruşunda kaleye giden topu kaleci Ceyhun son anda kornere çeldi.56'ncı dakikada Said'in vuruşunda kaleci Ceyhun topu kornere çeldi.58'inci dakikada İlyas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Caner topu son anda kornere çeldi.60'ıncı dakikada Sefa'nın korner atışı sonucunda Onur'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak kale çizgisinin üzerinden sekerek ceza sahasına geri döndü.78'inci dakikada İlyas'ın serbest vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.90'ıncı dakikada İlyas'ın korner vuruşunda kaleci Caner topa son ande müdahale ederek ceza sahasına çeldi.Mücadelede başka gol olmayınca Karacabey Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

- Bursa

Kaynak: DHA

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