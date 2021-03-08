Karaca Adası'nın satış fiyatı 210 milyon TL'den 175 milyon TL'ye düştü
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Karaca Adası'nın satış fiyatı 210 milyon TL'den 175 milyon TL'ye düştü

08.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:12

2019 yılı Eylül ayında 210 milyon liradan satışa çıkarılan Muğla'nın Karaca Adası'nın satış fiyatında indirime gidildi. 316 bin metrekare büyüklükteki adanın fiyatı 175 milyon liraya düşürüldü.

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris'teki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, 22 Eylül 2019'da 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi.

Karaca Adası'nın satış fiyatı 210 milyon TL'den 175 milyon TL'ye düştü

METREKARE FİYATI 554 TL

17 ayda alıcı çıkmayan adanın fiyatı, 11 Şubat günü güncellenerek, indirim yapıldı. İlanda adanın metrekare fiyatı 554 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 175 milyon TL olarak açıklandı.

Karaca Adası'nın satış fiyatı 210 milyon TL'den 175 milyon TL'ye düştü

SİT ALANI

Havadan çekilen fotoğraflarla adanın tanıtımı yapılırken, imar durumu da 'sit alanı' olarak belirtildi.

Karaca Adası'nın satış fiyatı 210 milyon TL'den 175 milyon TL'ye düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
TOLGA: Ada nasıl satılır ? Nasıl tek bir kişiye ait olur. Arsa değil ada ada !!!
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VARYEMEZ: 150 ye bırakın alayım
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YATKOBAY: Bunlar buraları nasıl ele geçirmişler yazık bu vatana canını verenlere
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