Karabükspor'da Trabzonspor Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karabükspor'da Trabzonspor Hazırlıkları

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda  antrenör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular,  ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.

İdmana, sakatlığı bulunan Dany Nounkeu, kadro dışı kalan kaleci Ahmet  Şahin ile izinli olan Gheorghe Teodor Grozav, Gabriel Torje, Cristian Tanase ve  Paul Papp katılmadı. Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından Metin Türker  Tesisleri'nde toplanarak bu oyunculardan yoksun kampa girdi.

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmayı kaybeden Karabük ekibi, ilk yarının  son maçında taraftarlarının önüne çıkacak.

Kardemir Karabüksporlu futbolcu Barış Başdaş, yarın oynanacak  karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşerek, ikinci yarının  ilk haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 14.00'de başlayacak  Kardemir Karabükspor-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

  

Kaynak: Skorer

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