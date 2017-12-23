Karabükspor'da Trabzonspor Hazırlıkları

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda antrenör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.

İdmana, sakatlığı bulunan Dany Nounkeu, kadro dışı kalan kaleci Ahmet Şahin ile izinli olan Gheorghe Teodor Grozav, Gabriel Torje, Cristian Tanase ve Paul Papp katılmadı. Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanarak bu oyunculardan yoksun kampa girdi.

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmayı kaybeden Karabük ekibi, ilk yarının son maçında taraftarlarının önüne çıkacak.

Kardemir Karabüksporlu futbolcu Barış Başdaş, yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşerek, ikinci yarının ilk haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 14.00'de başlayacak Kardemir Karabükspor-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.