Karabük TSO üyesi 3 firma ilk 500'de

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), 3 üye firmasının Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldığını bildirdi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), 3 üye firmasının Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldığını bildirdi.

KTSO Başkanı Mehmet Mescier, açıklanan listede, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin (KARDEMİR) 7 milyar 302 milyon 244 bin 812 TL üretimden net satışla 25. sırada, Mescier Demir Çelik A.Ş.'nin 1 milyar 926 milyon 342 bin 87 TL ile 131. sırada ve Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş.'nin 784 milyon 618 bin 888 TL ile 373. sırada yer aldığını belirtti.

Dereceye giren firmaları kutlayarak başarılar dileyen Mescier, "Sanayideki gücüyle dünya çapında üretim kalitesini kanıtlamış firmalarımızın ilk 500 listesinde yeri gurur verici, kentimizin ülke ekonomisinde yeri artarak devam edecektir. Listeye yeni sanayi şirketlerimizin de dahil olacağı ve listede yükseleceğimiz gelecek yıllar için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin yanında olmayı sürdürecek" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı