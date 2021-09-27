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Karabük'te gelin ve damada kripto para takıldı

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Karabük'te gelin ve damada kripto para takıldı

Karabük'te gelin ve damada takı töreninde 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te gelin ve damada takı töreninde 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı.

Karabük'te dünya evine giren Mehmet ve Vildan Özköse çiftinin düğünlerinde yapılan takı merasiminde kripto para yatırımcısı olan aile yakını Yunus Emre Yamanol tarafından gelin ve damada 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı.

Takı merasimi sırasında sunuş yapan bir kişi ise anons sırasında ilk defa böyle bir takı merasimi gördüğünü söylemesi üzerine salonda gülüşmeler yaşanması kameralara yansıdı.

3 bin TL değerinde kripto para takılan gelin ve damat ise kameralara bol bol poz verdiler.

(Yasin Erdem/İHA)

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