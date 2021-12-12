Kara Kartal'ı kabustan Batshuayi uyandırdı! Beşiktaş galibiyet hasretine Kayserispor karşısında son verdi

Beşiktaş'ta kötü gidiş son buldu. Kara Kartal, Vodafone Park'ta oynanan maçta Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek, Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Kayserispor, 38. dakikada Thiam'la öne geçti. Bu dakikadan sonra rakip kalede baskını artıran siyah-beyazlılar, 45. dakikada Larin'le skora denge getirdi. İkinci yarının büyük bölümünde iki takım da sahada varlık gösteremezken son 20 dakika nefes kesti. 71. dakikada Thiam kendisinin ve takımının 2. golünü atarak Kayseri'yi öne geçirdi. Bu gole 84. ve 89. dakikada Michy Batshuayi ile 90+6. dakikada Güven Yalçın cevap verdi. Mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar puanını 24'e yükselterek 7. sıraya yerleşti.

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