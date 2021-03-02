Kaptan Valentin Stocker kadro dışı kaldı, 2000 Basel taraftarı sokaklara döküldü

Basit bir kaza faciayla noktalandı! Kadın sürücü oracıkta can verdi

Acun'un defalarca kez uyardığı Survivor yarışmacısının sabıkalı olduğu ortaya çıktı

Pervin Buldan'ın risk haritasına yaptığı esprili yorum, sosyal medyada gündem oldu

İçişleri'nden normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili detaylar netleşti

FC Basel kulübü, yönetim ve teknik direktörü eleştiren takım kaptanı Valentin Stocker'in geçici süre kadro dışında kaldığını açıkladı. Açıklamanın ardından 2000 kadar taraftar şehirde toplanarak kaptanlarının takıma dönmesi için protesto gerçekleştirdi.

Basel kulübünün yönetim ve teknik direktörü eleştiren kaptan Valentin Stocker'i eleştirmesi taraftarların protestolarına neden oldu.

Basel'in kupada Winterthur'a 2-0 yenilmesinin ardından teknik direktör ve yönetimi eleştiren Stocker'in bir süre izinli olarak takımdan ayrı tutulacağı açıklandı.

KULÜPTEN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Açıklama sonrasında yaklaşık 2000 kadar taraftar şehirde bir araya gelerek pankartlarla kaptanlarının takıma dönmesi için sloganlar attı.

Teknik direktör Ciriaco Sforza ve Başkan Bernhard Burgener'in kaptan Stocker'in kadro dışı kararının ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

(Sporx)