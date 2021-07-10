Kapalı kapılar ardında gerçekleşen F.Bahçe ve Ghezzal görüşmesinde neler konuşuldu? İşte tüm detaylar
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Kapalı kapılar ardında gerçekleşen F.Bahçe ve Ghezzal görüşmesinde neler konuşuldu? İşte tüm detaylar

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen F.Bahçe ve Ghezzal görüşmesinde neler konuşuldu? İşte tüm detaylar
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bu hafta Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli ile masaya oturan Kara Kartal, prensipte anlaşmaya vardı ancak Leicester pürüz çıkartıyor. 7-8 milyon euro civarındaki bonservis bedeli talebi transferin önünü tıkadı. Ghezzal'ın bu görüşmeden önce menajerler aracılığıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a önerildiği belirtildi. Ancak yüksek maliyet ve bazı durumlar sebebiyle bu öneri hemen veto etti.

Rachid Ghezzal el yakıyor! Beşiktaş'ın çifte kupa zaferinde takımın en kilit ismi olarak gösterilen Cezayirli oyuncu, Siyah-Beyazlılarla prensipte anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcunun 2,5 milyon euro seviyelerinde ücret alacağı konuşuluyor. Ancak Beşiktaş'ın Leicester'ı ikna etmesi biraz zor duruyor.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen F.Bahçe ve Ghezzal görüşmesinde neler konuşuldu? İşte tüm detaylar

OLUMSUZ SONUÇLANABİLİR

Ghezzal, Beşiktaş'ın şartlarından memnun kaldı ama Leicester cephesinde işler aynı şekilde ilerlemiyor. Siyah-Beyazlılar'ın şartlarını çok zorlayacak talepleri var. 7-8 milyon euro seviyelerinde bonservis bedelinin ödenmesi zor gözüküyor. Üstelik Rosier transferi ve diğer takviyeler için de para lazım.

FENERBAHÇE GERİ ADIM ATTI

Ghezzal, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak Ali Koç, duyduğu rakamlar sonrası görüşmeyi ilerletmedi. Ayrıca ezeli rakibin çok istediği ve radarında olan bir futbolcu için ortalığın gerileceği düşüncesiyle veto edildi. Ghezzal tarafının Galatasaray'la da bir görüşme yaptığı konuşuluyor.

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Ömer Özarslan
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