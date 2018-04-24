Kap: Bursa Çimento Tesis Davasının Sürdüğünü Duyurdu

Bursa Çimento Fabrikası kapasite artırımı yatırımı sürecinde yapılması planlanan tesisin davasının sürdüğünü duyurdu. Bursa Çimento Fabrikası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz tarafından yapılması planlanan "Çimento Fabrikası Kapasite Artışı ve Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Projesi" aleyhine bir kısım akademik odalar tarafından açılan dava nedeniyle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2017/856 E. Sayılı dosyasından verilen iptal kararının bozulması/kaldırılması istemi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında, Şirketimiz tarafından Danıştay'a başvurulmuş olup, hukuki süreç devam etmektedir." - İstanbul