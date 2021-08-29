Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Kanarya'nın genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu hem gol hem asist yaparak maçın yıldızı oldu. Bu sonucun ardından ligde 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler bu maçların hiçbirinde kalesinde gol görmedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altay'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek puanını 9'a yükseltti.
FENERBAHÇE KALESİNİ GOLE KAPATTI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda oldukça dirençli bir görüntü çizerken mücadele orta sahaya sıkıştı. İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte sahada oyunu rakip ceza alanına yığmak isteyen bir Fenerbahçe vardı. Delici koşularla rakibinin katı defansını açmak isteyen sarı-lacivertliler bir süre bunda başarılı olamadı. 51. dakikada sahneye çıkan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından vurduğu enfes şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Hemen bu golden 4 dakika sonra 55. dakikada son haftaların formda ismi Enner Valencia, sarı-lacivertlileri 2-0 öne geçiren golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yaparken kalesinde de hiç gol görmedi.