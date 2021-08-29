Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Kanarya'nın genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu hem gol hem asist yaparak maçın yıldızı oldu. Bu sonucun ardından ligde 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler bu maçların hiçbirinde kalesinde gol görmedi.