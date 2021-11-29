Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü - Haberler Spor
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Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Zirveye ortak olma yolunda büyük yara alan sarı-lacivertliler, bu sonuçla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.

Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, Süper Lig'de de zirveden kopma noktasına geldi. Sarı-lacivertliler, Göztepe deplasmanında 2 puan bıraktı ve lider Trabzonspor'la farkın açılmasına engel olamadı.

SERDAR DURSUN'UN GOLÜ GALİBİYET İÇİN YETMEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında sahada varlık gösteremeyen Fenerbahçe, karşılaşmanın 40. dakikasında Jahovic'in ayağından gelen golle karşılaşmada 1-0 geri düştü. İkinci yarıya etkili başlayan sarı-lacivertliler 48. dakikada Serdar Dursun'un golüyle skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşerken zirve yolunda çok büyük yara aldı.

Ali Gülhan
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