Kanarya mağlubiyetle tanıştı! Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi

Avrupa Ligi'nde Frankfurt'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'e kötü döndü. Sarı-lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

BAŞAKŞEHİR'DEN İLK GALİBİYET

Oldukça temposuz ve pozisyon zenginliği bakımından kısır geçen maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Okaka ve 90. dakikada Gulbrandsen kaydetti. Sarı-lacivertlileri 2-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de ilk galibiyetini alırken Fenerbahçe ise ilk kez mağlubiyeti yaşadı. Bu sonucun ardından Kanarya, 10 puanda kalarak ligde 6. sıraya geriledi.

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