: Kanal İstanbul için iş makineleri çalışmaya başladı

06.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:53

Kanal İstanbul projesinin güzergâhında bulunan Sazlıdere Barajı'nı balçıktan temizleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birleştirmeyi amaçlayan Kanal İstanbul projesi, son günlerde Türkiye'de siyasi kutuplaşmaya neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyi "Hayalim, hülyam" olarak tanımlarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cinayettir, felakettir" benzetmelerinde bulundu.

ERDOĞAN VE İMAMOĞLU KARŞI KARŞIYA GELDİ

Tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsteseniz de istemeseniz de yapılacaktır, muhalefetin kısır gündeminin peşine takılmayacağız" derken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve muhalefet, projeye karşı çıkıyor.

AÇILAN DAVA İPTAL EDİLMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Aralık 2019 tarihinde çekilme kararını açıkladığı Kanal İstanbul İşbirliği protokolünün iptali için TMMOB'a bağlı 9 meslek odası tarafından açılan davada karar çıkmış ve İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasında 1 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan protokolün hukuka uygun olduğuna hükmetmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, politik tartışmalara sebep olan Kanal İstanbul için "Siz ne derseniz deyin, biz bu projeyi yapacağız" demişti.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesinin kente ihanet olduğunu belirterek "Bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız" dedi.

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