Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığında
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Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığında

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Kamunun üç katılım bankasının birleştirilmesi gündeme geldi. Henüz fikir aşamasında olan birleşme için görüşmeler sürüyor. Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım'ın birleşme işlemi gerçekleşirse en büyük ikinci katılım bankası ortaya çıkacak.

Kamunun üç katılım bankası olan Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılımı tek çatı altında toplamak için hazırlıklar başladı. Üç kamu katılım bankası 2020 sonu itibariyle katılım bankaları içinde aktif büyüklükte yüzde 30,5'lik bir oranı temsil ediyor.

İKİNCİ BÜYÜK BANKA OLACAK

Üç banka birleşmeleri halinde 133.7 milyar TL aktif büyüklük ile katılım bankaları arasında en büyük ikinci banka olabilecek.

BİRLEŞME İŞLEMİ UZUN SÜREBİLİR

Dünya gazetesinin haberine göre, üç bankanın üst yönetimi ve çalışanlarının tek bir bankaya evrilmesi sürecinin zor olacağını belirten kaynaklar, bu nedenle birleşme işleminin vakit alabileceğini ifade etti.

Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığında
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