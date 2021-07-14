Kamu işçileri için yeni düzenleme yolda! 4 müjde birden geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sayıları 1 milyona yaklaşan 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen sürekli işçilere müjde vermeye hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeyle; "çalışanlara tayin hakkı", "becayiş talebi", "diplomaya göre iş" ve "geçici görev formülü" başlıkları altında 4 müjde birden verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda uzman bir kadro tarafından üzerinde çalışılan düzenlemelerin detaylar belli olmaya başladı. Çalışma tamamlandığında karar makamlarına sunulacak. İşte üzerinde çalışılan yenilikler:

MÜJDE 1: TAYİN HAKKI

Hazırlanan düzenlemeye göre; sürekli işçilere bulundukları bakanlıklarında yer değiştirme imkanı getiriliyor. Çalışma Genel Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaya göre, eş durumu, sağlık ve mazeret nedeniyle sürekli işçilerin çalıştıkları bakanlıklarda iller arasında yer değiştirebilecek. Böylece eş ve çocuklarından ayrı olarak başka bir şehirde çalışan kamu işçileri aileleriyle aynı ile tayin edilebilecek.

MÜJDE 2: BECAYİŞ TALEBİ

İller arasında sürekli işçiler becayiş yolu ile yer değiştirebilecek. Yani örneğin Adana'daki bir işçi Balıkesir'e Balıkesir'deki bir işçi de Adana'ya gitmek istiyorsa bu iki işçi yer değiştirebilecek.

MÜJDE 3: DİPLOMAYA GÖRE İŞ

Sabah'tan Faruk Erdem'in aktardığına göre, halen temizlik görevlisi olarak çalışan sürekli işçilerden üniversite mezunu olanlar sürekli işçi kadrosunda büro personeli olabilecek.

MÜJDE 4: GEÇİCİ GÖREV FORMÜLÜ

Kamu kurumlarının hizmet ihtiyacı çerçevesinde Sürekli işçiler Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği çerçevesinde 1 yıl süre ile geçici görevlendirebilecek. Eş ,sağlık durumu gibi nedenlerle başka illere gitmek isteyenlerin talepleri bu çerçevede yerine getirilecek.

KAMU PERSONELİNDE YENİ DÖNEM

Kamuda personel bilgi sisteminde yenilikler geliyor. Yapılan çalışmaya göre kamu personel bilgi sistemi yönetimi ve kontrolü Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda olacak. Personel ile ilgili veriler sadece bu başkanlıkta toplanacak. Böylece tüm kadrolar ve bu kadrolara yönelik bilgiler Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda toplanacak.

İşte diğer yenilikler: