Kamu Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan: Allah siyasetçileri affetsin

06.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:43

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, yerel yönetimler ve yöneticileri hakkında yaptıkları anket sonuçlarının çok kötü olduğunu belirterek, vatandaşların en çok yolsuzluk, imar değişiklikleri ve adam kayırmacılıktan yakındığını bildirdi