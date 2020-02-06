Kamu Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan: Allah siyasetçileri affetsin
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, yerel yönetimler ve yöneticileri hakkında yaptıkları anket sonuçlarının çok kötü olduğunu belirterek, vatandaşların en çok yolsuzluk, imar değişiklikleri ve adam kayırmacılıktan yakındığını bildirdi.
06.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:43
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, yerel yönetimler ve yöneticileri hakkında yaptıkları anket sonuçlarının çok kötü olduğunu belirterek, vatandaşların en çok yolsuzluk, imar değişiklikleri ve adam kayırmacılıktan yakındığını bildirdi
Kaynak: Dunya.com