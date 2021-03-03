Kamu bankaları, mesai saatlerini yeniden düzenledi
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Kamu bankaları, mesai saatlerini yeniden düzenledi

03.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:34
Kamu bankaları, mesai saatlerini yeniden düzenledi

Kamu bankaları, kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.

Kamu bankaları, kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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