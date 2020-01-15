'Kamu bankaları 2020'de de iş dünyasına rahat nefes aldıracak'
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankalarının iş dünyasının rahat bir nefes almasını sağlayan uygulamalarının, bu yılda da firmaların talep ve beklentilerinin çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.
15.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:42
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankalarının iş dünyasının rahat bir nefes almasını sağlayan uygulamalarının, bu yılda da firmaların talep ve beklentilerinin çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com