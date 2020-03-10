SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı - Ekonomi
Kamil Koç, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı

Kamil Koç'u satın alan Alman FlixBus, otobüslerde kaldırdığı muavin ve ikram uygulamasını yolculardan gelen tepki ve talepler üzerine yeniden başlattı.

10.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:42
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı

1926 yılından beri hizmet veren otobüs şirketi Kamil Koç, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 30 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan Alman firması FlixBus'a satılmıştı. Flixbus, satış işleminin ardından otobüslerde muavin ve ikram uygulamasını kaldırırken, biletlerin de koltuk numarasız satılacağını duyurmuştu.

KARARDAN GERİ DÖNÜLDÜ

Türkiye'ye fiyat rekabetini getirmek isteyen firma, yolculardan gelen tepki ve talepler üzerine geçtiğimiz hafta bu kararından vazgeçerek, uzun hatlarında muavin uygulamasına yeniden başladı.

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda da "Rahat hatlar, host hizmeti ve ikram çeşitleriyle sizleri bekliyor" ifadeleri yer aldı.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Ekonomi
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Ekonomi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Ekonomi
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Koronavirüsün pençesindeki İran'dan bu kez iyi haber geldi Ekonomi
Koronavirüsün pençesindeki İran'dan bu kez iyi haber geldi
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Ekonomi
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Devlet Bahçeli Vladimir Putin Abdülhamit Gül
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Aleyna Tilki Haluk Bilginer
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Berkay Şahin Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Petrol İtalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 11:57:21. #1.14#