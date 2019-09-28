28.09.2019 16:10

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, "Biz hamsiyi daha büyük boyutlu bekliyorduk ama bu sezon maalesef kalite olarak hamsi beklentilerin altında kaldı" dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki haftayı aşkın süredir Karadeniz'de palamut olmaması nedeniyle teknelerin hamsi avladığını söyledi.

Geçmiş sezonlara bakıldığında hamsi avına bu sezon bir ay daha erken başlanıldığını ifade eden Arslan, şu anda tezgahlardaki hamsinin Karadeniz'in farklı bölgelerinde avlanan hamsiler olduğunu aktardı.

Arslan, bu sezonki hamsinin küçük boylu olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu hamsi daha önce bu şekil çıktığında sezon bitti anlamına geliyordu. Biz hamsiyi daha büyük boyutlu bekliyorduk ama bu sezon maalesef kalite olarak hamsi beklentilerin altında kaldı. Fiyatlar da sezonun başı olmasına rağmen umduğumuzdan biraz fazla. 10-20 lira arasında satılıyor."

Fiyatların gündelik değiştiğini belirten Arslan, "Bu da şu demek; hamside istikrar yok. Bundan sonra artık kış şartları başlayacak, hava şartları daha olumsuz olacak, teknelerin bir kısmı denize çıkamayacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde fiyat daha da yükselebilir." diye konuştu.

Arslan, hamsi fiyatlarının kasım sonu itibariyle 30 liraya çıkabileceğini dile getirerek, "Hamsiden çok da umutlu değiliz. Erken başladığı için avcılık aralık ayına kadar devam eder, sonrası için kıyılarımızı hamsi terk eder. Bu sezon kasım ayının sonunda bölgemizde avcılık bitebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA