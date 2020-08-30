HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kalinic'le anlaşan Beşiktaş, Atletico Madrid'le bonservis bedeli farkını 1 milyon euroya indirdi

PAOK'a elenmesinin ardından transfere hız veren Beşiktaş'ın Hırvat golcü Kalinic'i açıklaması an meselesi. 32 yaşındaki forvetle bonuslarla birlikte 2.5 milyon euroluk sözleşme karşılığında 2+1 yıllığına anlaşıldı. Oyuncunun kulübü ile yapılan görüşmelerde ise fark 1 milyon euroya kadar indi.

30.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:25

Beşiktaş'ın santrfor için bir numaralı hedefi olan Nikola Kalinic artık son düzlükte. 32 yaşındaki golcü futbolcuyla maaş ve bonus toplamı 2.5 milyon euro'luk sözleşme üzerinde prensipte anlaşan siyah-beyazlı yönetim, Atletico Madrid ile bonservis pazarlığından rakamı ciddi oranda aşağı çekmeyi başardı. İspanyollar'ın bir yıl daha sözleşmesi kalan Kalinic için istediği 4 milyon euro bonservis bedeli, yapılan pazarlıkların ardından 2.5 milyon euroya kadar indirildi.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı yönetimin Atletico Madrid'e yaptığı teklif 1.5 milyon euro oldu. Rakamı kendi istediği çizgiye çekmeye çalışan Beşiktaş, uzun zamandır uğraş verdiği transferi noktalamak üzere. Şayet İspanyol ekibi ile anlaşma sağlanırsa Nikola Kalinic ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden son görüşme yapılacak ve Hırvat futbolcu İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak mukaveleye imza atacak.

MONTERO RÖTAR YAPTI

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiraladığı Francisco Montero'nun bugün İstanbul'da olması bekleniyordu. Ancak 21 yaşındaki stoperin Türkiye'ye gelişi özel sebeplerden dolayı ertelendi. İspanyol futbolcunun bugün ya da yarın İstanbul'da olacağı belirtildi. İspanyol ekibiyle Montero'nun maaşı karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini 4.5 milyon euroya alma hakkına da sahip. Beşiktaş, genç stopere ise 775 bin euro ödeyecek.

SOUMAORO VİDA'YA BAĞLI

Beşiktaş'ta Montero ile birlikte stoper sayısı 7'ye çıktı. Mirin ve Roco'yu göndermeye hazırlanan siyah-beyazlılar, Lille'in futbolcusu Soumaoro'yı kadrosuna katmak için de Vida'nın başka bir takıma transfer olmasını bekliyor. Hırvat savunmacıya şu ana kadar Parma ve Al Sadd kulüpleri talip oldu. 31 yaşındaki futbolcunun Katar ekibinin önerdiği 4 milyon euroyu kabul etmeyerek daha yüksek bir rakam istediği öğrenildi.

(Sabah)

Kalinic'le anlaşan Beşiktaş, Atletico Madrid'le bonservis bedeli farkını 1 milyon euroya indirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş Güncel
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Güncel
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Magazin
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi Ekonomi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Spor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap Magazin
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın
Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı
Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Giresun'da selde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bulundu
Giresun'da selde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bulundu
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Ural Didem Soydan Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Jose Sosa Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Ankara Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Kalinic'le anlaşan Beşiktaş, Atletico Madrid'le bonservis bedeli farkını 1 milyon euroya indirdi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 13:25:24. #1.15#
title