Kalinic'le anlaşan Beşiktaş, Atletico Madrid'le bonservis bedeli farkını 1 milyon euroya indirdi PAOK'a elenmesinin ardından transfere hız veren Beşiktaş'ın Hırvat golcü Kalinic'i açıklaması an meselesi. 32 yaşındaki forvetle bonuslarla birlikte 2.5 milyon euroluk sözleşme karşılığında 2+1 yıllığına anlaşıldı. Oyuncunun kulübü ile yapılan görüşmelerde ise fark 1 milyon euroya kadar indi.

Beşiktaş'ın santrfor için bir numaralı hedefi olan Nikola Kalinic artık son düzlükte. 32 yaşındaki golcü futbolcuyla maaş ve bonus toplamı 2.5 milyon euro'luk sözleşme üzerinde prensipte anlaşan siyah-beyazlı yönetim, Atletico Madrid ile bonservis pazarlığından rakamı ciddi oranda aşağı çekmeyi başardı. İspanyollar'ın bir yıl daha sözleşmesi kalan Kalinic için istediği 4 milyon euro bonservis bedeli, yapılan pazarlıkların ardından 2.5 milyon euroya kadar indirildi.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı yönetimin Atletico Madrid'e yaptığı teklif 1.5 milyon euro oldu. Rakamı kendi istediği çizgiye çekmeye çalışan Beşiktaş, uzun zamandır uğraş verdiği transferi noktalamak üzere. Şayet İspanyol ekibi ile anlaşma sağlanırsa Nikola Kalinic ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden son görüşme yapılacak ve Hırvat futbolcu İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak mukaveleye imza atacak.

MONTERO RÖTAR YAPTI

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiraladığı Francisco Montero'nun bugün İstanbul'da olması bekleniyordu. Ancak 21 yaşındaki stoperin Türkiye'ye gelişi özel sebeplerden dolayı ertelendi. İspanyol futbolcunun bugün ya da yarın İstanbul'da olacağı belirtildi. İspanyol ekibiyle Montero'nun maaşı karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini 4.5 milyon euroya alma hakkına da sahip. Beşiktaş, genç stopere ise 775 bin euro ödeyecek.

SOUMAORO VİDA'YA BAĞLI

Beşiktaş'ta Montero ile birlikte stoper sayısı 7'ye çıktı. Mirin ve Roco'yu göndermeye hazırlanan siyah-beyazlılar, Lille'in futbolcusu Soumaoro'yı kadrosuna katmak için de Vida'nın başka bir takıma transfer olmasını bekliyor. Hırvat savunmacıya şu ana kadar Parma ve Al Sadd kulüpleri talip oldu. 31 yaşındaki futbolcunun Katar ekibinin önerdiği 4 milyon euroyu kabul etmeyerek daha yüksek bir rakam istediği öğrenildi.

(Sabah)