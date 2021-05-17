Kalecinin 90+5'te attığı gol Liverpool'a hayat verirken Beşiktaşlıları yıktı

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Liverpool ile West Bromwich Albion karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kırmızı'lar 2-1 kazanırken, 90+5'inci dakikada kullanılan köşe vuruşu için rakip ceza sahasına gelen kaleci Alisson'un yaptığı kafa vuruşu, takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı. Bu gol, Chelsea'nin Devler Ligi'ne gitmesini bekleyen Beşiktaşlıları yıktı.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, West Bromwich Albion'ı 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.

KALECİ HAYAT VERDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı, West Bromwich'ten Robson-Kanu'nun 15 ve Liverpool'dan Salah'ın 33. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 sonuçlandı. Liverpool'un 90+5'inci dakikada kullandığı köşe vuruşu için rakip ceza sahasına gelen kaleci Alisson, yaptığı kafa vuruşuyla takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı.

UMUDUMUZ CHELSEA'NIN İLK 4'TE BİTİRMESİ

Chelsea ligi ilk 4'te bitirirse, Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Chelsea ligi ilk 4'te bitiremezse ve Şampiyonlar Ligi kupasını Manchester City kazanırsa Beşiktaş yine doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak takım olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN BÜYÜK ADIM

Bu sonuçla puanını 63 yapan ve 5. sırada kalan Liverpool, sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 4'te yer alarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını sürdürmüş oldu. Ligde 66 puanla 3. sırada yer alan Leicester City ve 64 puanlı 4. sıradaki Chelsea'nin maçı öncesinde kritik bir galibiyet elde eden Liverpool, iki rakibinin birbiriyle oynayacağı maçtan önce kazanarak avantaj sağlamış oldu.