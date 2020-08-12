Kaleci Ali Şaşal Vural 1 yıl daha Sivasspor'da DG Sivasspor, başarılı file bekçisi Ali Şaşal Vural ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

DG Sivasspor, başarılı file bekçisi Ali Şaşal Vural ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Sivasspor, sözleşmesi sona eren kaleci Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

2016-2017 sezonunda Sivasspor'a transfer olan, Ali Şaşal Vural bugüne kadar toplam 43 maçta Sivasspor'un kalesini korudu. - SİVAS

Kaynak: İHA