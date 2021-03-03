Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi

İçişler Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin sıkça sorular sorulara yanıt verdi. Kafa karışıklıklarına son veren bakanlık, yüksek riskli iller dışında açılan kahvehaneler ve kıraathanelerin durumuyla ilgili de bilgilendirme yaptı. Buna göre kahvehanelerin açık olduğu illerde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 'Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz' diyerek duyurduğu yeni sürecin arından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, kontrollü normalleşme süreci ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını yayınladı. Yüksek riskli olmayan illerde açılan kahvehanelerle ilgili bilgilendirme yapan İçişler Bakanlığı, oyunlarla ilgili de merak edilen sorulara yanıt verdi.

OYUN OYNAMAK YASAK

Bakanlık, yurt genelinde saat 07.00-19.00 arasında açık olabilecek kahvehaneler ve kıraathanelerle ilgili yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri, kapalı kalmaya devam edecektir."

Öte yandan her masada dezenfektan ve maske bulundurulması da zorunlu olacak.

KAHVEHANELERİN AÇIK OLDUĞU 64 İL

İşte risk haritasına göre kahvehane, kıraathane gibi işletmelerin açıldığı 64 il:

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.