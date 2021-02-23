Kahramanmaraş'ta "kar voleybolu" turnuvası düzenlendi

Kahramanmaraş'ta kar kalınlığının bir metreyi aştığı Yedikuyular Kayak Merkezinde "kar voleybolu" turnuvası düzenledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü ve kar voleyboluna olan ilgiyi artırmak için gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım ve 32 sporcu katılım sağladı.

Turnuvada, bayanlarda Damla Karatut ve Fatma Nur Altıparmak ikilisi erkeklerde isi Yusuf Can Reçber ve Süleyman Özdemir şampiyon oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ödül töreninde yaptığı konuşmada, milli mücadelenin yıl dönümü ve bölgenin coğrafi koşullarına dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Kentte ilk kez kar voleybolu turnuvası gerçekleştirildiğini belirten Güngör, "Bu etkinliklerin sayısını artırmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye ve bölge şampiyonaları gibi faaliyetlerin kentimizde gerçekleşmesi. Buradaki durum bizim için sadece bir başlangıç." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı