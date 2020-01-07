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Kahraman şehit polis Fethi Sekin'in oğluna mili davet

Kahraman şehit polis Fethi Sekin'in, Altay SK Alt Yapısında oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin U14 Milli Takımına davet edildi.

07.01.2020 21:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:12
Kahraman şehit polis Fethi Sekin'in oğluna mili davet

Kahraman şehit 'in, SK Alt Yapısında oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin U14 Milli Takımına davet edildi.


Şehit Fethi Sekin'in Altay SK Alt Yapısında oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin ve takım arkadaşları Arda Ergüven ile Emre Tangeldi, 16 Ocak Perşembe günü düzenlenecek U14 Türkiye seçmeleri kapsamında, Ege Bölge Karmaları maçına davet edildi.


Genç futbolcular için resmi internet sitesinden mesaj yayınlayan Altay Kulübü, oyuncularını tebrik ederek, katılan tüm futbolculara başarılar diledi. Ayrıca, Burak Tolunay Sekin'e sosyal medyada birçok taraftar da destek mesajı verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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