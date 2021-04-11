Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi
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Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi

İzmir'de terör örgütü PKK'nın saldırısını engellerken kahramanca şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçildi. Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez Ay-Yıldızlı formayı terletecek.

İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı terletecek.

Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi

"BURAK TOLUNAY'A GÜVENİYORUZ"

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:49:09. #1.16#
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