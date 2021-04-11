Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi

İzmir'de terör örgütü PKK'nın saldırısını engellerken kahramanca şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçildi. Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez Ay-Yıldızlı formayı terletecek.