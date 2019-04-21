Kagawa, Dortmund'da Beraber Çalıştığı 3 Kişilik Kondisyoner Ekibini İstanbul'a Getirdi!

Beşiktaş'ın Ocak ayındaki flaş transferlerinden biri Shinji Kagawa oldu. Japon yıldız, ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde sadece 9 dakika süre almasına rağmen 2 gol atarak geceye damgasını vurdu. Toplamda 3 gol ve 1 asistli bulunan Kagawa, henüz 11'de istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamadı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kalan 6 haftada takımına en iyi şekilde katkı verebilmek adına kolları sıvadı. Kagawa, Dortmund döneminde birlikte çalıştığı iki özel kondisyoneri ile bir performans uzmanını İstanbul'a getirdi.

BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Kalmak istiyor Japon futbolcu, takımla yaptığı antrenmanların dışında özel ekibiyle de bireysel çalışıyor. Sezon sonuna kadar kiralanan Shinji Kagawa'nın, bitime bu kadar az süre kala 3 kişilik ekibini getirtmesi, önümüzdeki sezonu da Beşiktaş'ta geçireceği şeklinde yorumlandı. Başarılı orta saha oyuncusu yaptığı her açıklamada kariyerine siyah-beyazlılar'da devam etmek istediğini söylerken; başkan Fikret Orman da benzer demeçler vermişti.

(Fanatik)