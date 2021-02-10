Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, ilk kez bir tarihi işaret etti
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Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, ilk kez bir tarihi işaret etti

10.02.2021 21:20 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:30
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, ilk kez bir tarihi işaret etti

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Salgının seyrine işaret eden Koca, "Mart ayından itibaren, iller bazında vakalara göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklarız" dedi.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemi ile toplandı. Herkesin merak ettiği soruların başında kısıtlamalarda bir gevşeme olup olmayacağı, yüz yüze eğitim ile ilgili yeni tavsiyeler ve vaka sayıları vardı.

KOCA, RESTORAN VE KAFELER İÇİN MART AYINA İŞARET ETTİ

Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız." açıklamasını yaptı.

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