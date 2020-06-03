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Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu

Fenerbahçe'de kadro planlamasında düşünülmeyen Alman futbolcu Max Kruse'nin transfer konusunda isteksiz tavırlar sergilemesi yönetimi zor durumda bıraktı.

03.06.2020 00:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:31

Riva'da hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, Max Kruse sorunu yaşanıyor. Ligde kalan 8 haftada yönetimin ve taraftarların en çok güvendiği isimler arasında yer alan Max Kruse'nin isteksiz tavırları yönetimi düşündürüyor.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, 7 Mart'ta Denizlispor karşılaşmasında sakatlanmasının ardından çalışmalarını aksatan Max Kruse'nin isteksiz tavırlar sergilediği belirtildi. Alman yıldız, ağrılarını bahane ederek takımla birlikte çalışmalara çıkmıyor ve salonda bireysel olarak çalışıyor. Kruse'nin bu tavırları sonrası yönetimin nasıl bir karar alacağı ise merak konusu oldu.

ALMANYA'DAN TALİPLERİ VAR

Geçtiğimiz yaz döneminde Alman ekibi Werder Bremen'den transfer edilen Max Kruse, sarı-lacivertliler ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Takımla 20 lig maçında 7 gol, 7 asist yapan deneyimli futbolcu, takıma büyük katkı sağlamıştı.

Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ve Hertha Berlin'in Kruse'ye talip olduğu belirtilmişti.

Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
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