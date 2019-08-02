Kadooğlu Holding ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor

Ülke ekonomisine sağladığı yüksek katma değer, istihdam ve gerçekleştirdiği ihracatlarının yanı sıra akaryakıt alanında Kadoil markasındaki hızlı ve başarılı yükselişiyle dikkat çeken Kadooğlu Holding birçok ekonomi dergisinin yayınladığı verilerle de isminden sıkça söz ettiriyor.

Son olarak Capital ve Fortune dergilerinin yayınladığı Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yerini alan Kadooğlu Holding bünyesindeki markaların sıralamadaki yükselişi dikkat çekerken Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu, üretimi arttırarak yeni istihdamlar oluşturmaya ve dünya pazarlarında sektörleriyle ilgili ürünlerde Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam edeceklerini ifade etti. Kadooğlu yaptığı açıklamada "Kadooğlu Holding bünyesindeki şirketlerimiz gerek Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre gerekse ülkemizin en önemli ekonomi dergileri olan Capital ve Fortune dergilerinin en büyük 500 olaran açıkladığı verilere göre yükselişini sürdürmüştür. Globalde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına dün olduğu gibi yarınlarda da destek vermeye devam edecek olan kurumlarımız aynı zamanda modern teknolojiye yönelik yatırımlarını sürdürürken, yüksek katma değerli ürünler geliştirmeye ve üretmeye devam edecektir. 2019 yılının yedi aylık sürecinde belirlediğimiz hedeflerimize başarıyla yürüdüğümüzü, 2019 yıl sonu hedeflerinin ise üstüne çıkacağımızı umuyoruz" dedi.

Ülke ve vatandaş ekonomisine katkı

Kadooğlu Holding bünyesinde akaryakıttan gıdıya inşaattan ihracata birçok farklı alanda faaliyet gösteren firmalar ülke ekonomisine katkı sağlarken vatandaşın ekonomisine de katkı sağlamak için özellikle akaryakıt alanında önemli indirimlere giderek müşterilerine büyük destek sağlıyor. İlk uygulamanın Gaziantep'te başladığı yakıtta indirim kampanyasında benzin ve motorinde yüzde 7 LPG'de yüzde 17'e varan indirimlerle Kadoil Gazianteplilerin büyük takdirini kazandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA