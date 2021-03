Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına hazırlanıyor

- Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına hazırlanıyor Kadir Has Stadı Müdürü Ali Yılmaz: "Stadımızda yüzde 95 çim doluluk oranı var ve alanda çim açıklığı yok" Kadir Has Stadı'nda yarın oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçı öncesinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.