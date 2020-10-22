Kadınlara 8 yılda 3 milyon lira kredi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadınlara 8 yılda 3 milyon lira kredi

22.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:03
Kadınlara 8 yılda 3 milyon lira kredi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrofinans Programları çerçevesinde kadın girişimcilerine yönelik desteklemeler devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrofinans Programları çerçevesinde kadın girişimcilerine yönelik desteklemeler devam ediyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrofinans Programları çerçevesinde kadın girişimcilerine yönelik desteklemelerine devam ediyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bandırma Mikrofinans Şube sorumlusu Özlem Bolat vakfın 200 Binden fazla kadını iş sahibi yaptığını belirterek "Mikrokredi sisteminde teminat ve kefalet aramıyoruz. Dar gelirli olup, kendi kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmak isteyen tüm kadınlara, iş kurması için hiçbir ayrım yapılmadan küçük sermayeler veriyoruz. Yine bu program çerçevesinde aynı mahalle de oturan birinci derecede akraba olmayan benzer ekonomik şartlarda yaşayan ve bir iş yapma düşüncesi olan 5 kadının bir araya gelmesi oluşturulan grup mikrogirişimcilerinin her birisine ayrı ayrı kredi veriliyor.

Aziz Akgül Başkanlığındaki Vakfımız 2012 yılından bu yana Bandırma Kaymakamlığı'nın destekleriyle yaklaşık 3 milyon lira kredi verdi. Pandemi sürecinde evden çalışmak isteyen kadınlar için bu minik krediler oldukça güzel işlerin başlangıcı olabiliyor. Vakfa başvuran dar gelirli kadınlara başlangıç kredisi olarak bin 500 Lira veriyoruz. Mikrokredi her yıl Bin lira arttırılabiliyor "Dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Cem Yılmaz Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Okan Buruk Eddie Newton Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadınlara 8 yılda 3 milyon lira kredi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 17:31:53. #1.15#
title