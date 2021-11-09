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Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 20 Mersin Büyükşehir Belediyespor: 22

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 20 Mersin Büyükşehir Belediyespor: 22

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Hentbol Takımı, lider Mersin Büyükşehir Belediyespor'a 22-20 yenildi.

MERSİN (İHA) - Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Hentbol Takımı, lider Mersin Büyükşehir Belediyespor'a 22-20 yenildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 5. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, konuk ettiği lider Mersin Büyükşehir Belediyespor'a 22-20 yenildi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini 9-8 önde kapatan Elazığ ekibi, ikinci yarıda rakibinin sayılarına engel olamadı ve parkeden 22-20 mağlup ayrıldı.

Elazığ deplasmanından lider olarak dönen Mersin Büyükşehir Belediyespor'da Burcu Özdemir, Hatice Güler ve Yanick Baniomo kaydettikleri 5'er sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ SYSK'da Gizem Dilek'in 7 golü mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Elazığ SYSK: 20 Mersin Büyükşehir Belediyespor: 22

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