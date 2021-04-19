Kadınlar Futbol Ligi D Grubu 1.Hafta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadınlar Futbol Ligi D Grubu 1.Hafta

Kadınlar Futbol Ligi D Grubu 1.Hafta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ilk maçında Konak Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek
Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek

Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ilk maçında Konak Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Gençlerbirliği ikinci maçında 21 Nisan'da Kdz. Ereğli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi

Hakemler: Havva Nur Demir xx, Çiğdem Uslu xx, Elif Yılmaz xx

Konak Belediyespor: Rabia Civan xx, Didem AŞ xx, Sevinç Çorlu xx, Seval Kıraç xx, Sümeyra Kıvanç xx, Busem Şeker xx, Leyla İlter xx, Handan Kurğa x (İlayda Salğar x dk.25),Damla Bozyel x, (Sinem Ayazma x dk.33), Cansu Gürel xx, Selis Demirci xx (Nilay Gürerler x dk.70)

Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xx, İrem Barut xx, (Melda Çetin x dk.82), Narin Yakut xx, Dilan Aslan xx, Mine Okaytu xx, Elvin Kılınç xx, (Gülşen Urgun x dk.90+6), Nazar Tanrısever xx, (Tuğba Doğan x dk.82), Merve Aladağ xx, (Ayşegül Elif Hemit x dk.90+6) Fatma Nur Şenses xx,(Şeyma Yücel x dk.64) Nazlı Feride Aletirik xx, Zeynep Soyguncu xx

Gol: Yok

Sarı Kartlar: Sevinç Çorlu, Leyla İlter (Konak Belediyespor) Nazlı Feride Aletirik, Elvin Kılınç (Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Kadınlar Futbol Ligi D Grubu 1.Hafta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadınlar Futbol Ligi D Grubu 1.Hafta - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:51:50. #1.14#

title