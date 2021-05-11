Kadınlar basketbolda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu
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Kadınlar basketbolda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu

Kadınlar basketbolda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Koç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo arasındaki final serisinin 3. ve son maçının ardından basın mensuplarını açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Ali Koç, "Namağlup şampiyon olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Bu takım, bu kızlar çok daha fazlasını hak ediyor. Euroleague'in ucundan döndük. Son 10 yılın en çekişmeli en zevkli maçını 4 sayıyla kaybettik. Bu sene olmadı seneye olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Takımı gelecek sezon için çoğunlukla muhafaza etmeyi düşündüklerini aktaran Koç, şöyle konuştu:

"Transferlerimizle daha da kuvvetlendireceğiz. Yeniden yapılandırma anlaşmalarından sonra bu şubeleri ayakta tutmak, hem Türkiye'de hem de yurt dışında rekabet içinde tutmak kolay olmayacak ama bizim üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirip mümkün olan her branşta şampiyonluğa oynamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sene olimpiyatlara göndereceğimiz sporcu sayısında da rekor kırıyoruz. Futbol çok önemli ve futbol olduğu zaman bu şampiyonluklar daha da taçlandırılmış oluyor ama bu çocukların hakkını vermemiz lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü neredeyse mücadele ettiği her branşta sonuna kadar götürdü. Finallerde daha başarılı olmak isterdik ama olmadı. Kızlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum."

Fenerbahçe Öznür Kablo'nun takım kaptanı Tuğçe Canıtez de salgın döneminde 34 maç üst üste kazanıp bu başarıya ulaştıkları için gururlu olduğunu ifade ederek, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan başkanımız Ali Koç'a her zaman yanımızda olan sponsorumuz Öznur Kablo'ya ve buraya gelemeyen ama televizyondan takip eden ve desteklerini esirgemeyen seyircilere teşekkür etmek istiyorum. Zordu ama sonu güzel bitti. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Zor bir sezon geçirdiklerini söyleyen Fenerbahçeli basketbolcu Sevgi Uzun ise hak ettikleri bir sonucu aldıklarını vurgulayarak, "Hedeflerimizden biri namağlup bitirmekti ve bu şekilde şampiyon olmak bu takıma çok yakıştı. Bunu sonuçlandırdığımız için çok mutluyuz. Seneye inşallah THY Kadınlar Avrupa Ligi kupasını buraya getireceğiz. Bu sene çok yaklaşmıştık ama talihsizlikler yaşadık. Seneye bu şekilde olacağını düşünmüyorum ve şampiyon olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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