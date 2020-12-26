Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 91 OGM Ormanspor: 89
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 91 OGM Ormanspor: 89

26.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:32
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 91 OGM Ormanspor: 89

89 mağlup ettiSalon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor SalonuHakemler: Ali Köseoğlu xx, Seyhan Topaloğlu xx, Sedef Yarici xxİzmit Belediyespor: Miray Şahin x, Gülşah Duman x 6, Kübra Erat x 3, Elif Emirtekin x 3, Egle Siksniute xxx 23, Ericak Wheeler xxx 33, İnci Güçlü x, Milica Jovanovic x...

89 mağlup etti

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Ali Köseoğlu xx, Seyhan Topaloğlu xx, Sedef Yarici xx

İzmit Belediyespor: Miray Şahin x, Gülşah Duman x 6, Kübra Erat x 3, Elif Emirtekin x 3, Egle Siksniute xxx 23, Ericak Wheeler xxx 33, İnci Güçlü x, Milica Jovanovic x 9, Clarissa Cristina Dos Santos xx 14

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

OGM Ormanspor: Angelica Danielle Robinson xxx 24, Riquna Uneik Williams xx 13, Nilay Kartaltepe x, Sinem Ataş x, Şerife Alperi Onar xxx 23, Meltem Avci x 9, Damla Gezgin x 6, Brittney Chrisanti Sykes xx 12, Ashley Janeen Walker x 2

Başantrenör: Alper Durur

1. Periyot: 19-21 (OGM Ormanspor lehine)

Devre: 38-41 (OGM Ormanspor lehine)

3. Periyot: 69-58 (İzmit Belediyespor lehine)

4. Periyot: 80-80

1. Uzatma Devresi: 91-89 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 91 OGM Ormanspor: 89
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 91 OGM Ormanspor: 89
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 91 OGM Ormanspor: 89
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 91 OGM Ormanspor: 89

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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