Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75

23.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:11
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin Covid-19 nedeniyle 11. haftada oynanamayan erteleme maçında İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın'a uzatma devresinde 70-75 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin Covid-19 nedeniyle 11. haftada oynanamayan erteleme maçında İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın'a uzatma devresinde 70-75 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. Haftasında Covid-19 nedeniyle oynanamayan İzmit Belediyespor - Nesibe Aydın erteleme maçı bugün oynandı. İzmit Belediyespor sahasında ağırladığı Nesibe Aydın ile normal süresinde 64-64 berabere kaldı. Uzatma devresinde skoru 70-75'e taşıyan Nesibe Aydın, galip gelen taraf oldu.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Muhammed Murat Zafer xx, Hakan Gerey xx

İzmit Belediyespor: Gülşah Duman xxx 18, Kübra Erat xx 5, Elif Emirtekin xx, Egle Siksniute xx 6, Ericak Wheeler xx 4, Milica Jovanovic xxx 16, Clarissa Cristina Dos Santos xxx 21

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina xxx 15, Merve Uygül xx 2, Büşra Akgün xx 2, Sheylani Marie Peddy xxx 15, Hülya Çoklar x, Zsofia Simon xx 2, Melike Tuğba Oral xx 5, Ruth Cecilia Hebard xxx 24, Harika Gözde Eldaş xxx 10

Başantrenör: Erman Okerman

1. Periyot: 12-13 (Nesibe Aydın lehine)

Devre: 31-30 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 46-45 (İzmit Belediyespor lehine)

1. Uzatma Devresi: 70-75 (Nesibe Aydın lehine)

(Gönül Efe/İHA)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Furkan Palalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Vitor Hugo Ryan Babel Mbwana Samatta
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75 | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 19:25:28. #1.14#
title