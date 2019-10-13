Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 100 - Elazığ İl Özel İdare: 101

13.10.2019 11:47

Kadınlar Besketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İzmit Belediyespor kadın Baskotbol Takımı, evinde ağırladığı Elazığ İl Özel İdare'ye 101-100 mağlup oldu.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İzmit Belediyespor ligin ilk haftasında Elazığ İl Özel İdare ile Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, oğlu Aras Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur tribünden takip etti. Taraftarların yoğun ilgi göstererek tribünleri doldurduğu karşılaşmanın normal süresi 84-84'lük skorla biterken, uzatma periyodunda İzmit Belediyespor sahadan 101-100 mağlup ayrıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA