Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 69
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 69

24.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:08
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 69

H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol takımına 57-69 mağlup oldu.

H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol takımına 57-69 mağlup oldu.

Salon: Antakya

Hakemler: Can Mavisu x, Halil Erkoç x, Eyyüp Ayhan x

Başantrenör: Hakan Acer

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk x 5, Kübra İmren Siyahdemir x 3, Derin Yaya x 9, Gizem Başaran x 4, Prince x 12, Ben Abdelkader xx 24, Gueye

Başantrenör: Ahmet Yıldırım

Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek x, İrem Naz Topuz x 7, Melisa Korkmaz x 9, Salvadores xx 18, Elif Bayram x 7, Nisa Yalçın x, Bradford xx 20, Ivankovic xx 8

1. Periyot: 9-15 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

Devre: 22-34 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

3. Periyot: 38-58 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine) - HATAY

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 69
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 69
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 69
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 69
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 69

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 18:12:44. #1.15#
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