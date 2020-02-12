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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60 - Fenerbahçe: 101

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında Fenerbahçe'ye 101-60 mağlup oldu.

12.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:57
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60 - Fenerbahçe: 101

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında erteleme maçında Büyükşehir Belediyesi, sahasında 'ye 101-60 mağlup oldu.


Salon: Antakya


Hakemler: Tekin Özübir, Halil Erkoç, Batuhan Söylemezoğlu


Hatay : Asena Yalçın xx 11, Özge Yavaş xx 2, İdil Türk x, Kardelen Gezgin x, Hülya Çoklar x 2, Gizem Başaran x 6, Hind Ben Abdelkader xxx 23, Melike Tuğba Oral x 4, Alaına Coates xx 12


Fenerbahçe: Olayato Williams xx 8, İdil Saçalır x 3, Ayşe Cora xxx 18, Olcay Çakır Turgut x 3, Sevgi Uzun x 4, Tuğçe Canıtez x 6, Alına Iagupova xxx 18, Cecilia Zandalasini x 6, Esra Ural Topuz xx 7, Kıah Stokes xxx 18, Laura Gonzales xx 10


1. Periyot: 8-27 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 26-51 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 41-77 (Fenerbahçe lehine) - HATAY

Kaynak: İHA
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