Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87

13.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:01
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol kendi evinde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 91-87 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol kendi evinde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 91-87 yendi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Bellona Kayseri Basketbol 7-2 öne geçerek farkı açmaya çalıştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'un sayılarına karşılık vererek art arda bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'un sert savunmasına rağmen skoru 21-19'a kadar getirdi. İlk çeyrek 25-21 Bellona Kayseri Basketbol üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Bellona Kayseri Basketbol etkili savunmasıyla Beşiktaş'ın potadan boş dönmesini fırsat bilerek aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı. İkinci periyotta da Beşiktaş hücumda sayı bulmakta zorlandı ve periyot 49-40 Bellona Kayseri Basketbol üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü periyotta Beşiktaş rakibine karşı baskısını arttırarak skoru 54-54'ge getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü periyotta Bellona Kayseri Basketbol aradaki farkı koruyamadı ve çeyrek 60-58 tamamlandı.

Son periyotta Beşiktaş üst üste bulduğu üçlüklerle 71-66 öne geçti. Son saniyelere 76-78 öne giren Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı. Harrggan'ın attığı sayı ile son periyot 78-78 tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Bellona Kayseri Basketbol sayı üretmekte zorlandı. Serbest atışlarda da sayı bulmakta zorlanan Kayseri ekibi son dakikada bulduğu üçlüklerle maçı 91-87 kazandı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Semih Vural xxx, Sertan Kırklar xx, Nihat Çetin xx

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep x 2, Melis xx 13, Ayşegül xxx 14, Gülse x, Harrigan xxx 21, Kalani Brown xxx 13, Gemelos x 6, Esra x 1, Tyasha Harris xxx 21

Başantrenör: Ayhan Avcı

Beşiktaş HDI Sigorta: Senay x, İremnaz x, Melisa x 6, Alvarez xxx 24, Elif x 6, Nisa x 2, Miadraşkiçeviç x,

Bredford xxx 36, İvankovic xxx 13

Başantrenör: Mehmet Kabaran

1. periyot: 25-21 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

Devre: 49-40 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

3. Periyot: 60-58 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

(Alparslan Ötüken/İHA)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş maçı öncesi testten geçecek
Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş maçı öncesi testten geçecek
Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 94 - Türk Telekom: 60
Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 94 - Türk Telekom: 60
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 82 Botaş: 95
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 82 Botaş: 95
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Özdemir Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87 - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:05:10. #1.14#
title