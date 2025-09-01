Olimpik Anneler Kooperatifi, Sporcu Çocuklara Destek Oluyor

DÜZCE'de 3 yıl önce kurulan 'Olimpik Anneler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi' üyesi kadınlar, ürettikleri makarna, erişte ve tarhanayla sporcu çocuklara müsakalarda sponsor oluyor. 7 anneyle başlayan ve 65 kadına ulaşan kooperatifin desteklediği sporcu sayısı 200'ü geçti. Erzurum'da düzenlenen 'Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda çocukların kazandığı kupa, madalya ve ürünleriyle yeralan Olimpik Anneler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, sporcularına destek için hem tanıtım hem de satış yaptı.

Düzce'de sporcu çocuklara destek olmak için judo antrenörlüğü yapan Nermin Alayıldız başkanlığında 3 yıl önce 'Olimpik Anneler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi' kuruldu. 2 yıllık lisanslı çocuğu bulunan kadınların üye olabildiği kooperatif, kendi imkanlarıyla üretimini yaptığı makarna, erişte ve tarhanaları satarak müsabakalara giden çocuklara sponsor olmaya başladı. 7 kadınla yola çıkan Nermin Alayıldız'ın başkanlık ettiği kooperatife kısa sürede 65 kadın üye olurken ve destek olunan sporcu sayısı 200'ü geçti.

KADINLARDA JUDOCU OLDU

Müsabakalara giden sporcuların masraflarını karşılamak amacıyla kooperatif kuran kadınlar, kısa süre sonra kendileri de spora başladı. Kadınların judoya olan ilgisi üzerine antrenör başkan Alayıldız onları da spora teşvik etti. Çocuklarıyla birlikte antrenman yapan kadınlar, judoda çeşitli kuşaklara terfi etti. Sporun yanısıra üretimi de artıran kadınlar, kooperatif olarak hedef büyüttü. Makarna fabrikası kurmayı planlayan kadınlar, olimpiyat hazırlık merkezlerinin mutfaklarına girerek sporcuları anne eliyle beslemeyi hedefliyor.

TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARINDA

Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından Erzurum'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı. Kooperatif ortaklardan Figen Aydoğdu (53) ve Fatma Şahin (48), kurdukları stantta hem madalyalarını hem de ürünlerini tanıttı. Sporcu çocuklara destek olmak için gönüllü çalıştıklarını belirten Figen Aydoğdu, "Ulusal ve uluslararası madalyaya sahip judo sporuyla ilgilenen çocuklara destek olmak için bu yola çıktık. Benim 3 çocuğumdan birisi judo yapıyor. Biz sporcular için gönüllü çalışıyoruz. Yaptığımız erişte ve tarhanalarla çocuklarımızı besleyip spora gönderiyoruz. Onlar madalya ve kupa kazandıklarında biz de kazanmış oluyoruz. Kooperatifimiz onlar için kuruldu. Erzurum'da fuarda satışlarımız çok güzel . Düzce'de de ürünlerimize ilgi çok" diye konuştu.

Kooperatif logosundaki eli merdane ve dambıl bulunan kadınların kendilerini temsil ettiğini anlatan Aydoğdu, kendilerinde hep spor yaptıklarını hem sporcu annesi olduklarını söyledi.

Kendisinin judocu annesi olduğunu kaydeden Fatma Şahin, "Çcukları, antrenmana getirip götürürken bizler de adapte olduk. Tatamiydi, minderdi derken hocamız bizi farketmiş 'Sizi de alalım mindere' dedi. Anneler de grup kurduk. Yeşil kuşağa kadar geldim. Hafif sıkıntı olunca bırakmak zorunda kaldım" dedi.

Sporcuların bazen müsabakalara gidip gelirken maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Şahin, müsabakalara rahat gidip gelebilsinler diye evlatlarına sponspor olduklarını belirtti.

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,