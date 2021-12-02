Kadın Tenisçiler Birliği, Çin'deki turnuvaları Peng Shuai için askıya aldı

Merkezi ABD'de bulunan Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Başkanı ve Ceo'su Steve Simon, yaptığı basın açıklamasında Çinli kadın tenisçi Peng Shuai'nin özgürlüğü için endişelerini dile getirdi. Simon, Hong Kong dahil Çin'de yapılması planlanan tüm turnuvaların askıya alındığını duyurdu.

Peng (35), Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'yi kendisine uzun süre cinsel tacizde bulunduğunu açıklamış ve üç hafta boyunca kamuoyundan kaybolmuştu. Sosyal medya paylaşımları durdurulan ve kaldırılan Peng için WTA ve bazı ünlü tenisçiler, kamuoyuna endişelerini dile getirmişti. Bunun üzerine Peng, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile online bağlantı ile görüşmüştü. Ancak WTA, bunun yeterli olmadığını belirterek Çinli yetkililerden cinsel tacizle ilgili şeffaf bir soruşturma talebinde bulundu.