Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
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Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri'nce hazırlanan "Kadınlar için Şiddetten Korunma Kılavuzu"nun paylaşıldığı videoda 8 kadın sanatçı yer aldı.

Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
17.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:08
KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri'nce hazırlanan "Kadınlar için Şiddetten Korunma Kılavuzu"nun paylaşıldığı videoda 8 kadın sanatçı yer aldı. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri'nce hazırlanan korona günlerinde Kadınlar için Şiddetten Korunma Kılavuzu'nun anlatıldığı videoya, kadın sanatçılardan destek geldi. Sanatçı Deniz Çakır, Ceylan Ertem, Meltem Yılmazkaya, Şevval Sam, Gülben Ergen, İpek Erdem, Tilbe Saran ve Ece Uslu'nun yer aldığı videoda, kadınların şiddetin karşısında ne yapabilecekleri ve hakları anlatıldı. Platformun genel temsilcisi Gülsüm Kav ve genel Sekreteri Fidan Ataselim'in de yer aldığı videoda, kadınların en çok evlerinde şiddete uğradığı, koronavirüs dönemi gibi 'evde kal' çağrılarının yapıldığı bu günlerde de kadına yönelik şiddet tehlikesinin arttığı vurgulandı. Acil durumlarda 155 polis, 156 jandarma ve 183 bakanlık hatlarının aranması gerektiği hatırlatılan videoda, kadınlara şiddet karşısında "Asla yalnız yürümeyeceksin" mesajı verildi.   


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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