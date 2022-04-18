Kadınlar Sokakta: "Platform'u Kapattırmayız" - Haberler

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Kadınlar Sokakta: "Platform'u Kapattırmayız"

DailyMotion.com - Güncel
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kapatılması için dava açılmasını protesto eden yüzlerce kadın İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Isparta ve Elazığ'da gösteri düzenledi.

ANKARA (DailyMotion.com) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kapatılması için dava açılmasını protesto eden yüzlerce kadın İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Isparta ve Elazığ'da gösteri düzenledi

Kadınlar Sokakta: Platform'u Kapattırmayız

DailyMotion.com / Güncel

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