Kadınlar Sokakta: "Platform'u Kapattırmayız"
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kapatılması için dava açılmasını protesto eden yüzlerce kadın İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Isparta ve Elazığ'da gösteri düzenledi.
ANKARA (DailyMotion.com) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kapatılması için dava açılmasını protesto eden yüzlerce kadın İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Isparta ve Elazığ'da gösteri düzenledi
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